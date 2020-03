Un nuovo cantoniere a Villanova d’Asti

Sono terminate, a Villanova d’Asti, le procedure per l’assunzione di un nuovo cantoniere, che prenderà servizio nel Comune del Pianalto dal prossimo 16.

“Tale nuovo inserimento – spiega il Sindaco Christian Giordano – va visto allo scopo di sostenere l’attività dei cantonieri, visto le molteplici attività, strutture e aree da manutenere. Si ricorda che c’è tempo fino al 27 marzo per potersi iscrivere al bando per cantieri lavoro a favore di persone disoccupate over 58.”