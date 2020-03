Tutti a casa e #InPuntadiCiabatte: al via il servizio d’intrattenimento online di Astigov

Artisti, esperti e personaggi di spicco del panorama locale saranno i protagonisti di “#InPuntadiCiabatte”, il nuovo servizio d’intrattenimento on-line “a domicilio” – in onda da mercoledì 18 marzo – promosso dalla redazione di Astigov su impulso della Provincia di Asti, ente promotore del progetto.

Con “#InPuntadiCiabatte”, che s’inserisce nell’iniziativa a carattere nazionale #andratuttobene, saranno proposti momenti musicali, educativi, culturali, enogastronomici e di motricità rivolti a tutte le fasce di età: dai bambini più piccoli a quelli in età scolare, dagli adolescenti agli adulti.

Spiega Marco Lovisolo, consigliere provinciale con delega al progetto Astigov: “Siamo convinti che passare del tempo diversificando le nostre ore possa aiutarci a far passare il messaggio più importante, che è quello di stare in casa. Restare a casa non è solo un obbligo ma un atto di civiltà a favore della vita di tutti: lo hanno ribadito anche i tanti sindaci che in queste ore stanno partecipando attivamente a “IoRestoaCasa”, la raccolta di videoclip con messaggi informativi disponibile sui canali Facebook e YouTube di Astigov. Ora siamo pronti per la “fase 2″ ossia quella dell’intrattenimento e dell’allegria tra le mura di casa con il palinsesto di #InPuntadiCiabatte: colgo l’occasione per precisare che oltre agli artisti e i volti noti che hanno già generosamente assicurato la loro adesione, l’invito è esteso a tutti coloro – anche non professionisti – che si sentano di condividere con la collettività un momento di svago e intrattenimento. Insieme ce la faremo e noi siamo già pronti a giocare la nostra parte”.

Sulla stessa linea il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco: “Ora più che mai le figure istituzionali di tutti i livelli risultano essenziali nel ruolo di gestione di un’emergenza dai tratti ancora in evoluzione: la Provincia di Asti, grazie ad Astigov, affianca alla corretta e puntuale informazione un servizio innovativo e a costo zero per i cittadini: laviamo le mani e le menti dai pensieri negativi, andrà tutto bene per davvero, nel frattempo viviamo queste giornate di pausa forzata come un momento di raccoglimento con le nostre famiglie e rigorosamente #InPuntaDiPiedi”

Tra i protagonisti che hanno già aderito all’iniziativa, realizzata in particolar modo grazie al prezioso contributo organizzativo offerto dalle amministrazioni comunali di Castagnole delle Lanze e Rocchetta Tanaro, citiamo:

Massimo Barbero (attore teatrale) – Compagnia degli Acerbi

Diego Bongiovanni (chef)

Davide Ruffinengo (video racconti per bambini)

Federica Casciato (racconti e favole per bambini in lingua inglese)

Eric Dogliotti (Presidente Bottega del vino di Castagnole delle Lanze)

Beppe Sardi (chef)

Banda della Città di Nizza

Chiunque fosse interessato a inoltrare la propria candidatura può inviare un’email all’indirizzo staff@astigov.it

Segui “#InPuntadiCiabatte” e usa l’hashtag di riferimento su: Facebook | YouTube