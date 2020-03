Truffe ai danni di società del Nord Italia, astigiano arrestato dalla Polizia

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato – Squadra Mobile della Questura di Asti – Sezione Criminalità Organizzata – ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Torino – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un 52enne astigiano, ritenuto responsabile dei reati di tentata truffa, truffa, falsità in atti ed inosservanza della normativa in tema di stupefacenti.

Il soggetto astigiano, pregiudicato per numerosi reati, a seguito di cumulo di pene residue inflitte dall’Autorità Giudiziaria deve scontare in carcere la pena della reclusione di anni 4 e mesi 5.

L’uomo era, tra l’altro, uno dei destinatari nel 2014 di un’ordinanza di custodia cautelare, debitamente eseguita, emessa dal Tribunale di Asti – Ufficio G.I.P. – a seguito di una complessa ed articolata attività di indagine condotta dalla Squadra Mobile di Asti – Sezione Criminalità organizzata – che aveva fatto luce su di un vasto giro di truffe poste in essere in concorso con altri 11 soggetti in danno di società di tutto il Nord Italia, le quali venivano letteralmente “messe in ginocchio” a seguito del mancato pagamento della merce da parte di società create ad hoc dall’uomo e dai suoi complici.

Nella circostanza erano stati tratti in arresto – sia in carcere sia domiciliare – 6 soggetti tra cui la persona oggetto di ordine di carcerazione eseguito in questi giorni. Il soggetto, domiciliato in un Comune vicino ad Asti, veniva ricercato da personale della Squadra Mobile e rintracciato nei pressi di Piazza Alfieri a bordo di un’autovettura di proprietà di terzi, ma in uso all’uomo.

Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato ristretto presso il Carcere di Alessandria a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.