Tragico incidente a Vaglierano, uomo muore colpito da un ramo

Un uomo di 62 anni questo pomeriggio stava potando un albero nei pressi della sua abitazione in frazione Vaglierano ad Asti quando un ramo che ha tagliato l’ha travolto facendolo cadere a terra dentro un laghetto.

I familiari, non sentendo più il rumore della motosega in azione, si sono precipitati fuori trovando l’uomo in gravi condizioni. Quando sono arrivati i soccorritori, mobilitati insieme a carabinieri, vigili del fuoco e eliambulanza, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Per il medico legale giunto sul posto si tratta di un incidente domestico.

