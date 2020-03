Spostamenti non giustificati nell’astigiano: denunciate altre 11 persone dai Carabinieri

Prosegue l’attività di controllo del Comando Provinciale Carabinieri di Asti che, nella giornata del 12 marzo, ha deferito alla Procura della Repubblica di Asti e all’Autorità giudiziaria minorile 11 persone a vario titolo responsabili della violazione prevista dall’art. 650 c.p. per inosservanza delle prescrizioni disposte dalla Presdenza del Consiglio dei Ministri con il D.C.P.M. del 9 marzo.

Un maggiorenne e due minorenni canellesi, nella notte a cavallo tra l’11 e il 12 marzo, insofferenti per le limitazioni imposte, hanno pensato di impiegare il tempo andando a danneggiare i contenitori della raccolta differenziata che si trovavano collocati nella centralissima Via Alba del Comune di Canelli, venendo colti in flagranza dalla pattuglia in servizio di controllo del territorio.

Altrettanto incauti sono stati due pregiudicati astigiani che, all’ora di pranzo, hanno sversato rifiuti solidi vicino ad un capannone nel comune di Castelnuovo Calcea – Regione Opessina, venendo sorpresi dai Carabinieri Forestali di Canelli che, approfondendo la dinamica dei fatti, hanno ricostruito come uno dei due autori risultasse figurativamente assente dal lavoro per malattia: per questo sono stati sanzionati con € 600.00 di sanzione amministrativa e il “malato” segnalato al competente Ufficio dell’INPS per i provvedimenti di competenza.

Indicativo anche il controllo effettuato in nottata a Cunico dove i Carabinieri hanno fermato alle 23:30 un 23enne di Montiglio che si era recato presso una palestra di Montechiaro d’Asti per farsi prestare dal titolare degli attrezzi per poter fare esercizi fisici a casa.