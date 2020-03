Speciale 118 Sindaci: intervista a Enrico Alessandro Cavallero, sindaco di Costigliole d’Asti

118 Sindaci: incontriamo Enrico Alessandro Cavallero, sindaco di Costigliole d’Asti.

Da bambino aveva mai immaginato di diventare sindaco?

Da bambino no. Poi, con il tempo, mi sono appassionato alla politica grazie a esperienze giovanili, ma questo pensiero non correva ancora nella mia mente. Poi nel 2004 alla mia prima esperienza di politica attiva sono stato eletto Consigliere Provinciale e, svolgendo tale funzione, ho incominciato a pensare che forse il sindaco del luogo in cui sono nato, in cui vivo, e che amo con tutto il mio cuore, lo avrei potuto e saputo fare.

Come è nata la Sua candidatura a sindaco?

Dopo l’esperienza da Consigliere Provinciale, mi ero candidato alle elezioni comunali, fui eletto, ma nel gruppo di minoranza. Così, nel tempo, l’intenzione di diventare sindaco si affievolì . Mi sentivo abbastanza demotivato. Arrivano le elezioni del 2019.

Dei miei amici volevano contrapporre alla lista del vecchio sindaco uscente, una nuova lista con intenti molto incisivi per il futuro del paese. Mi proposero la candidatura, non volevo accettare, consideravo che il mio tempo per questo impegno fosse già passato. Lo comunicai a mio figlio per telefono (lui lavora e abita a Genova, non lo vedo tutti i giorni) e fu lui il primo che mi disse: “Papà vuoi mollare? E’ finalmente venuto il momento che aspettavi da tempo! Mi hai sempre insegnato ad essere determinato!”.

La scossa datami da mio figlio fu forte, ma forse non sarebbe stata sufficiente se non fosse venuta da me Laura Bianco, mia amica d’infanzia e di sempre, che mi disse: “Enrico è la nostra ora, non possiamo non dare un’alternativa al nostro paese, diamoci da fare per rivitalizzarlo come sempre abbiamo pensato di fare da quando eravamo giovani”.

Adesso non potevo più sottrarmi. Mi sono candidato a sindaco con una lista dal nome “Costigliole Viva”, non scelto a caso, e con una squadra di consiglieri tutti alla prima esperienza amministrativa ma motivati da una forte amicizia e dall’amore per Costigliole, così abbiamo vinto le elezioni. Oggi la mia cara amica Laura Bianco è assessore e mi sta dando un grande supporto nei momenti di difficoltà e nell’amministrare .

Aveva già qualche esperienza di tipo amministrativo o comunque nel settore pubblico?

Consigliere Provinciale dal 2004 al 2011, Consigliere Comunale dal 2009.

Poi dal 1984 ho iniziato il mio lavoro nell’amministrazione pubblica sempre a Costigliole. Ho ricoperto vari ruoli fino all’ultimo nella polizia locale della Comunità Collinare della quale Costigliole fa parte. Il mio lavoro, sempre sulla strada e mai dietro una scrivania è stato utile per acquisire importanti competenze che oggi mi sono utili per amministrare.

Quale è stato il suo primo pensiero nel momento che ha capito di essere stato eletto?

Forse rappresento un caso, che se non unico, è senz’altro molto raro. Ho l’opportunità di amministrare un comune di cui sono stato dipendente, ed è un grande vantaggio, mi sono detto: ora che faccio il Sindaco a tempo pieno “Darò tutto me stesso a questo impegno”. Sono tutti i giorni in Comune e spesso gli impegni si protraggono fino a tarda sera sono consapevole delle mie responsabilità ma determinato nel realizzare il mio programma forte della fiducia che i costigliolesi mi hanno affidato.

Ha un sogno o un grande progetto (che potrebbe essere tutt’ora nel cassetto), che vorrebbe realizzare?

Costigliole è un paese importante e difficile da gestire. Ha oltre 150 km di strade comunali, 4 cimiteri, il castello e tre pro loco. Il territorio , l’unico a confine con i tre UNESCO: Langhe Roero e Monferrato, ha tessuto produttivo importante, siamo il paese più vitato d’Italia, ci sono enormi potenzialità ancora da sviluppare in collaborazione con le associazioni e le attività virtuose del territorio .

A Costigliole abbiamo imprenditori che hanno investito molto. Qui da noi una grande offerta di strutture ricettive, la più ampia in provincia dopo Asti, anche con eccellenze. Sono convinto che la collaborazione fra la “politica”, il mondo produttivo, e le associazioni porterà dei miglioramenti sensibili sul nostro territorio che risulteranno determinanti per riportare Costigliole in quella collocazione, merito che le compete .

Il nostro progetto, è la realizzazione del programma che abbiamo proposto ai cittadini durante la campagna elettorale, credo che chi viene oggi in paese possa già notare alcuni cambiamenti sensibili rispetto al passato. Tanto faremo ancora. Saremo soddisfatti solo quando sarà completato il nostro programma elettorale, con scelte che non saranno mai imposte ma condivise coi nostri concittadini.

*************************************

Si ringrazia per il sostegno al Progetto 118 Sindaci

Il Progetto 118 Sindaci gode del Patrocinio della Provincia di Asti

e della Prefettura di Asti