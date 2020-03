In ottemperanza alle disposizioni indicate nell’ultimo DPCM sul Coronavirus, la programmazione dello Spazio Kor di Asti è sospesa fino al 3 aprile e la biglietteria resterà chiusa.

Non appena possibile gli spettacoli previsti in cartellone verranno riprogrammati e saranno comunicate le nuove date. Per informazioni è possibile chiamare il 349.1781140 o scrivere a info@spaziokor.it