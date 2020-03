Sindacati, pagamento pensioni in banca: “In banca, solo se serve! Prendiamo appuntamento!”

I sindacati dei pensionati del Piemonte (FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UILCA), unitamente ai sindacati del Credito, rivolgono un appello a tutti coloro che si recheranno presso la propria banca per il ritiro della pensione.

La priorità è garantire la sicurezza sia dei clienti, in questo caso i pensionati, sia dei dipendenti delle filiali ed evitare il diffondersi del rischio di contagio Covid19.

Pertanto chiedono a tutti di rispettare le misure che le banche adotteranno nella gestione degli ingressi alle filiali, compreso il rispetto dell’obbligo di recarsi agli sportelli soltanto previo appuntamento; di osservare le norme che pongono in un metro la distanza minima di sicurezza tra le persone e con gli addetti allo sportello; di evitare di soffermarsi oltre il tempo strettamente necessario e di rientrare subito a casa.

Chiedono ai prorpii iscritti e a tutti i cittadini uno sforzo nell’utilizzo dei sistemi automatici per visualizzare il saldo e i movimenti sul conto o per prelevare tramite bancomat.

La maggior parte delle pensioni sono accreditate sul conto corrente, non è necessario prelevare l’importo appena arriva l’accredito.

Si può andare in banca in modo ordinato e scaglionato nei giorni successivi prenotando l’appuntamento, mettendo tutti al riparo dal rischio di contagio. Si può chiedere aiuto ai familiari per l’utilizzo dei sistemi automatici, se non sono stati mai utilizzati.