Secondo caso Coronavirus a Corneliano d’Alba

E’ arrivata la notizia che questa mattina la Direzione dell’Asl CN2 ha dato informazione della presenza di un secondo caso di positività al coronavirus a Cornelliano d’Alba.

La persona contagiata non è in rianimazione, ma isolata in degenza ordinaria in condizioni di salute stabile, presso l’Ospedale di Alba.

“Ne approfitto per raccomandare a tutti di uscire solo per urgenti necessità. In particolar modo chiedo agli anziani di rimanere a casa. Grazie per la collaborazione.” Afferma Alessandra Balbo, Sindaca di Corneliano