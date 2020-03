Seconda domenica di quaresima: Il Vangelo di oggi, domenica 8 marzo 2020

Seconda domenica di Quaresima

Un pensiero per riflettere: ” RIVESTITI DI CRISTO”

Camminando verso la Pasqua oggi si valorizza un secondo segno del Battesimo: la veste bianca.

È il segno che siamo invitati a portare, senza macchia, per tutta la vita e che ci ricorda che in Gesù, siamo diventati creature nuove, figli amati da Dio.

Il Vangelo di oggi, 8 marzo 2020

Antifona

“Di te dice il mio cuore: Cercate il suo volto. Il tuo volto io cerco, o Signore. Non nascondermi il tuo volto.” (Sal 27,8-9)

Vangelo

Il suo volto brillò come il sole

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 17,1-9

“In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».”