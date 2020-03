San Damiano d’Asti, dimissioni della consigliera di minoranza Irene Chianale

Con una lettera inviata all’attenzione del Sindaco, del Presidente e dei Consiglieri tutti del Comune di San Damiano d’Asti, ha rassegnato le dimissioni dal proprio ruolo di consigliere comunale Irene Chianale, che faceva parte del gruppo di minoranza.

Nella sua lettera la consigliera dichiara: “Questo vuole essere un assoluto ed indiscutibile segnale di protesta e disapprovazione che viene da questo gruppo di minoranza: Disapprovazione perché questa è l’amministrazione del non far nulla, delle mille parole e dei pochi fatti concreti se non per quanto riguarda l’ordinaria manutenzione e gli aspetti ludici ma non per questo utili alle attrattive turistiche e di supporto alle attività Sandamianesi(…); Protesta perché questa si è detta, a parole ,un’amministrazione basata sulla collaborazione e sullo scambio, (potrei leggere fior di messaggi scritti direttamente dal Sig.Sindaco, ma preferisco discuterne nelle apposite sedi), che si è rivelata invece l’esatto opposto,salvo che le idee non fossero perfettamente conformi al dictat della maggioranza(…)”