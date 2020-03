San Damiano d’Asti chiude i parchi e i bagni pubblici

In attesa del giro di vite del Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Sindaco di San Damiano d’Asti, Davide Migliasso, anticipa e decide, con due ordinanze, di chiudere i parchi e giardini pubblici comunali, nonché alle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, oltre che i bagni pubblici comunali.

La decisione è stata presa in quanto, nonostante le prescrizioni in vigore, si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti ogni forma di assembramento in particolar modo presso parchi e giardini pubblici.

La chiusura dei bagni pubblici comunali è stata invece presa “per evidenti ragioni igienico sanitarie volte al contenimento della diffusione del

Coronavirus”.

Di seguito le due ordinanze:

ordinanza parchi cittadini

ordinanza bagni pubblici