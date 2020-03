Rinvii e variazioni al cartellone del Teatro Balbo di Canelli

La programmazione del Teatro Balbo di Canelli ha subito alcune variazioni in questi giorni al cartellone della stagione teatrale in corso, a causa delle ordinanze per contenere il contagio da Coronavirus.

Prudentemente e per dare modo al pubblico di riorganizzarsi, è stato deciso di rinviare anche lo spettacolo in abbonamento previsto per questo venerdì 6 marzo “L’ Amore per l’Educazione”, con in scena il maestro delle scene italiane Gabriele Vacis.

Verrà recuperato domenica 5 aprile alle 18, in un inedito appuntamento domenicale pomeridiano dal sapore letterario per un appassionante racconto teatrale che azzarda connessioni tra il libro “Cuore” e “Cuore di tenebra” di Conrad, passando attraverso la storia, la contemporaneità, i valori spirituali e la loro negazione.

La stagione riprenderà regolarmente venerdì 20 marzo alle 21 con un appuntamento molto atteso: lo spettacolo “La storia di Cirano” con in scena il grande attore delle scene italiane Eugenio Allegri, noto al grande pubblico per essere il protagonista a livello attorale di “Novecento” di Baricco.

E proseguirà con il recupero del “Galà di magia” con il Mago Sales e l’illusionista Marco Aimone, domenica 29 marzo alle 16.

Per info e prenotazioni: 3334519755; teatrobalbocanelli@gmail.com. Prevendita presso l’Osteria dei Meravigliati (via GB Giuliani 29, Canelli).