Rinviato il concorso “Disegni DiVini” con l’invito di “Restare a casa”

Riceviamo e pubblichiamo.

Cari amici,

Disegni DiVini è rimandato a data da definire.

Con grande dispiacere, dobbiamo rinviare l’evento, a causa dei recenti sviluppi in merito all’emergenza sanitaria nazionale “Covid19”. Vista l’incertezza sui tempi di ritorno alla normalità, essendo possibile il varo di nuovi decreti restrittivi nei confronti di eventi e manifestazioni, preferiamo non ipotizzare o programmare per il momento) altre date. Intanto invitiamo tutti a RESTARE A CASA… Posticipiamo i tempi massimi di ricezione dei Vostri lavori al 30 Marzo 2020, quindi, mentre RESTATE A CASA, avete tempo di produrre altri capolavori e partecipare. Saranno comunicate le nuove date della Rassegna appena possibile.

Grazie a Tutti dalla C.I.A. Visualarts

Cesare Amerio (Aisar)