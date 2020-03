Rinviata la riapertura del supermercato Nova Coop di Asti

Doveva riaprire il 19 marzo, dopo tre mesi di lavori di ristrutturazione per essere ammodernato e reso più confortevole, il punto vendita Nova Coop di Asti, situato in via Monti 2. A causa dell’inasprirsi delle misure di contenimento al nuovo coronavirus Covid-19, Nova Coop ha deciso di interrompere gli ultimi lavori di ristrutturazione e rinviare l’apertura del punto vendita a conclusione dell’emergenza.

La decisione è stata presa dalla Cooperativa dei consumatori in coerenza con le nuove misure organizzative assunte nelle scorse ore in tutti i punti vendita della rete per garantire la maggior tutela dei dipendenti e dei consumatori nelle attuali complesse circostanze.

foto fonte http://www.ruscallarenato.it/realizzazioni/supermercati/