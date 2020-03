Ricetta medica via mail o sms: le modalità per accedere al servizio

Con l’intento di limitare quanto più gli spostamenti al fine di ridurre la diffusione del CoVID19, Regione Piemonte, a seguito dell’ordinanza emanata dalla Protezione Civile, ha attivato la procedura di ricetta medica via posta elettronica o su messaggistica telefonica per ovviare al ritiro fisico del documento.

Il medico prescrittore provvederà, quindi, al rilascio all’assistito della ricetta elettronica tramite promemoria dematerializzato o numero identificativo della ricetta che dovrà poi essere esposto in farmacia al fine del ritiro del farmaco, tramite le seguenti modalità:

a) Trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);

b) Comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;

c) Comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.

L’implementazione dei servizi informatici nel Sistema Sanitario Piemontese rappresenta, ora più che mai, un decisivo tassello nell’agevolazione del rapporto tra medico e utente, in ossequio, certamente, alla ratio dell’attuale periodo di emergenza, ma che non mancherà di segnare il futuro del SSN anche nei prossimi anni a seguire.

Ricordiamo, inoltre, che, per gli assistiti piemontesi che abbiano attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), è possibile consultare la Ricetta Dematerializzata accedendo al servizio telematico, realizzato dal Csi, disponibile al link

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/943-ricette-dematerializzate

Il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) fornisce tutti gli approfondimenti necessari, con specifiche indicazioni sull’attivazione della propria identità digitale da casa e senza doversi spostare (particolarmente importanti in una fase di emergenza come quella che stiamo attraversando). Anche in questo caso l’invito è di consultare il sito ufficiale al seguente link: www.spid.gov.it