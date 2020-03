Rasero: “Tari slitta a luglio”

Ci sarà di sicuro uno slittamento dei tributi comunali, che verrà formalizzato nei prossimi giorni. Lo ha annunciato il sindaco questa sera durante il consueto punto stampa, preannunciando anche la sospensione delle bollette idriche.

“Su questo chiedo la massima responsabilità a tutti: chi può paghi, questo entrate ci serviranno per fornire servizi a tutta la cittadinanza”.

Ci saranno misure più restrittive anche ad Asti da domani: sui mezzi pubblici potranno stare al massimo 10 persone, mentre è prevista la chiusura dei cimiteri sia in città che nelle frazioni.

“È momento in cui ognuno deve fare la sua parte – questo l’appello accalorato del sindaco – troppi comportamenti sono ancora scorretti: il centralino dei vigili del fuoco continua a ricevere chiamate per motivi futili, mentre i corrieri sono oberati di lavoro in questo momento così delicato perché i cittadini continuano a comprare cose assolutamente non indispensabili”.

Un richiamo al sindaco anche nel non intasarlo con messaggi: “non scrivete cose inutili altrimenti perdo di vista i messaggi veramente importanti. C’è gente che mi scrive per puntualizzare dati riguardanti i paragoni con l’influenza spagnola. Ma vi sembra il caso?”

Ultimo accenno ai numeri. Salgono a 191 i positivi in provincia di Asti, 11 i morti, 4 i guariti.