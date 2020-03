Rasero: “Stiamo lavorando per poter iniziare la distribuzione dei bonus nei prossimi giorni”

La distribuzione dei bonus per gli aiuti alimentari previsti dal Governo è stato il tema principale dell’intervento quotidiano del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, per aggiornare la situazione dell’emergenza coronavirus.

Il primo cittadino astigiano ha spiegato che, dopo aver saputo ieri la cifra destinata alla città di Asti, circa 400mila euro, si è subito messo al lavoro con i propri dirigenti e sentendo anche il parere dell’ANCI, che si è riunita nel pomeriggio, per capire le modalità di distribuzione dei bonus alimentari in modo da poter iniziare nei prossimi giorni la distribuzione.

Dopo aver elencato i numeri del bollettino del Piemonte con tre nuovi decessi nell’astigiano e i positivi che sono saliti a 407 in provincia di Asti, Rasero ha chiuso non con la solita storiella, ma con una frase di Ruth E. Renkel: “Non abbiate mai paura dell’ombra, è li a significare che vicini, da qualche parte, c’è la luce che illumina”.