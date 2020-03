Rasero: “Stiamo lavorando per imprese e partite iva, sulla disinfezione ascoltiamo i consigli del servizio di igiene pubblica”

Raccolte fondi per l’ospedale, persone in difficoltà, imprese, cantieri e opere di disinfezione: questi i temi toccati dal sindaco di Asti, Maurizio Rasero, nel suo consueto intervento in diretta facebook di ieri sera.

Dopo aver ribadito che le raccolte fondi vengono monitorate affinchè nessuno se ne approfitti, il primo cittadino ha ribadito che non si lascia dietro nessuno, in particolare in questo periodo in cui viene richiesto di restare a casa si sta pensando a chi la casa non ce l’ha “stiamo cercando di rendere il dormitorio aperto tutto il giorno, non possiamo mettere alla porta alla mattina queste persone e riaccoglierle alla sera. Grazie ai tanti giovani, più di cento, che hanno dato la disponibilità prosegue la spese a casa; la mensa sociale continua a distribuire i pasti, anche se con altre modalità, grazie ai volontari della Croce Rossa.”

Mentre si cercherà di portare avanti più cantieri possibili, nel rispetto della sicurezza dei lavoratori, per approfittare di questi giorni con traffico ridotto e quindi dando il minor disagio possibile, l’amministrazione è al lavoro anche per le imprese e le partite iva, particolarmente colpite da questa emergenza: “con il vicesindaco Marcello Coppo stiamo indirizzando per le agevolazioni per le imprese, soprattutto le piccole e medie, stiamo valutando alcune iniziative di cui daremo conto nei prossimi giorni. Ci confronteremo anche con i consiglieri di minoranza che hanno dato la loro disponibilità, sempre in attesa dei provvedimenti del Governo.”

Infine un passaggio importante sulla disinfestazione delle strade: “Stiamo cercando di rispondere a una delle domande che maggiormente ci arriva dai cittadini, sulla sanificazione delle strade, come vedono in televisione che hanno fatto in altre nazioni; abbiamo domandato all’Asl e al servizio di igiene pubblica, se questi interventi si dovevano fare, la risposta è stata che sono interventi che servono a poco fatti in questo modo, meglio concentrarsi sulla disinfezione sulle panchine, su maniglie di scala, oggetti che possono toccare più persone. Tutto quello che sarà necessario fare, lo faremo e non ci tireremo indietro, non andiamo a fare cose che non servono visto che le risorse sono poche, su ogni cosa ci confronteremo sempre con le autorità sanitarie.”

Sul tema della disinfestazione delle strade è intervenuta anche la Regione Piemonte che, nel comunicato delle 20 (bollettino contagi) ha precisato: “A seguito delle numerose notizie non corrette che pervengono ai Comuni sulla disinfestazione delle strade, l’Unità di Crisi comunica che non è mai stata impartita nessuna indicazione in tal senso.”