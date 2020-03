Rasero: “Se il negozio più vicino è in un altro comune è possibile lo spostamento”

“Grazie alle tante persone che hanno subito risposto all’appello di ieri, quando ho chiesto la disponibilità di strutture alberghiere e alloggi per ospitare il personale sanitario dell’ospedale Cardinal Massaia che viene da fuori città” ha esordito così il sindaco di Asti, Maurizio Rasero nel suo consueto punto quotidiano con l’aggiornamento sull’emergenza coronavirus.

Nel suo intervento il primo cittadino, rispondendo alla domanda posta da diverse persone, ha precisato che, in merito allo spostamento per la spesa, una nota del prefetto precisa che se il negozio più vicino si trova in un altro comune da quello di residenza, è consentito spostarsi nel comune vicino in cui si trova l’esercizio commerciale.

Dopo aver riportato i numeri del bollettino del Piemonte “il giorno più brutto per Asti con ben sette decessi”, Rasero ha comunicato che in questi giorni stanno arrivando al forno crematorio di Asti diverse salme dalla Lombardia.

Di seguito il video con l’intervento completo del primo cittadino astigiano.