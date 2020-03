Rasero risponde a Pd e alla Motta: “Pronto ad un confronto responsabile e consapevole”

Di fronte all’emergenza che l’Italia sta vivendo in questi giorni, la politica astigiana risponde con grande responsabilità.

Ieri Angela Motta (clicca QUI) e del Gruppo Consiliare del PD di Asti (clicca QUI) hanno scritto al Sindaco di Asti per chiedere interventi a sostegno dell’economia e delle famiglie, confermando la loro disponibilità a lavorare insieme per trovare soluzioni, oggi la risposta ad entrambi da parte del Sindaco Rasero che si dice disponibile “a confrontarsi con responsabilità e consapevolezza“, chiedendo al tempo stesso di chiedere ai rispettivi rappresentati al Governo quali provvedimenti intendano adottare per questa emergenza.

Di seguito riportiamo integralmente le due lettere inviate dal sindaco Maurizio Rasero ad Angela Motta e al Gruppo Consigliare del PD.

Asti, 10 marzo 2020

Al Consigliere Comunale

Angela Motta

Cara Angela,

ho letto il tuo intervento in cui chiedi a tutte le istituzioni locali di dare risposte concrete ed immediate in ordine alle misure che si intendono stanziare a sostegno delle famiglie e dell’economia astigiana.

Credo che nei prossimi giorni potremo confrontarci con responsabilità e consapevolezza se non di persona utilizzando gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione.

In attesa che ciò avvenga, sarebbe utile che sentissi i rappresentanti di Italia Viva al Governo per capire quali provvedimenti intendono adottare in merito poiché è evidente che le risorse sinora stanziate sono insufficienti per alleviare la situazione delle famiglie, delle aziende e degli enti pubblici che sono allo stremo.

Cordialmente.

Dott. Maurizio Rasero

Asti, 10 marzo 2020

Al Gruppo Consiliare PD Asti

Al Coordinatore Circolo PD Asti

Al Segretario Provinciale PD Asti

Alla Segreteria Regionale PD Piemonte

Vi ringrazio per la disponibilità a collaborare nell’affrontare il delicato momento che la nostra comunità sta vivendo.

Nei prossimi giorni valuterò le vostre proposte e troveremo il modo per confrontarci con responsabilità e consapevolezza se non di persona utilizzando gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione.

Nell’attesa che ciò avvenga e nell’ottica della collaborazione dimostrata, vi chiedo cortesemente di contattare i rappresentanti del partito democratico al Governo per comprendere se e quali misure intendono adottare per far fronte all’emergenza creatasi, sottolineando che, alla luce di quanto sta succedendo, le risorse stanziate sembrano insufficienti e che è indispensabile e necessario far comprendere alle famiglie, alle imprese oltre che alle istituzioni locali come comportarsi, cosa fare e quali risorse metterà a disposizione lo Stato e su quali tipologie di interventi.

Cordialmente.

Dott. Maurizio Rasero