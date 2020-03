Rasero: “Non fate uscire i vostri figli, a far la spesa deve andare uno per famiglia e farsi la scorta”

L’appello a restare a casa, a non far uscire i figli e ad andare a far la spesa solo uno per famiglia, un passaggio sulla sanificazione delle strade e l’aggiornamento della situazione ad Asti: questi i temi toccati dal sindaco di Asti, Maurizio Rasero, nel suo consueto intervento in diretta facebook di ieri sera.

Nella giornata di oggi il sindaco ha girato per la città, in particolare in zona Viatosto, per verificare che non ci fossero assembramenti tra le persone che escono a passeggiare o a correre: “Io ribadisco che è meglio stare a casa, anche se oggi non ho trovato situazioni di assembramento nel mio giro. Ai genitori dico: non fate uscire i vostri figli, alcuni adolescenti non hanno ancora compreso la gravità della situazione e se escono di casa si fanno tentare e fanno assembramenti.”

Un altro appello è stato fatto a chi va a fare la spesa: “Vi ricordo che deve andare una sola persona per famiglia, facendo attenzione a rispettare la distanza dalle altre persone; allo stesso tempo si vedono ancora troppo sovente persone che vanno a fare la spese per prendere una sola scatoletta: quando uscite cercate di prendere alimenti per più giorni in modo da non dover uscire ogni giorno.”

Rasero è poi tornato sul discorso della sanificazione o disinfezione delle strade, già trattato nei giorni scorsi, ribadendo che come la scelta del Comune di Asti sia stata quella giusta, infatti oggi pomeriggio l’Arpa Piemonte e l’assessore regionale Marnati hanno ridabito che un certo tipo di intervento non solo è inutile, ma rischia di essere anche dannoso per l’ambiente (clicca QUI per il dettaglio).