Rasero: “Momento difficile, anche per me: cerco di mettercela tutta”

“È un momento difficile anche per fare il sindaco: cerco di avere pazienza, cerco di mettermi a disposizione della cittadinanza in un momento così critico per la nostra città e per ognuno di noi” ha dichiarato Maurizio Rasero nel suo consueto intervento quotidiano con l’aggiornamento sulla situazione dell’emergenza coronavirus.

Critico il sindaco su quanto detto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri sera: “Si lasciano i sindaci che devono dare risposte concrete ai cittadini senza avere criteri organizzativi e di distribuzione. Sarà un far west dove ogni Comune farà secondo criteri diversi”.

Il Piemonte incomincerà una campagna a tappeto per fare i tamponi agli operatori sanitari e nelle case di riposo. La Regione ha aumentato da 287 a 584 i posti in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i numeri ad Asti ci sono 10 pazienti guariti, 32 decessi (19 ad Asti città), i positivi sono 385 (61 in più rispetto ad ieri).

Un appunto anche sul simpatico intervento di questa mattina (vedi il secondo video): “Sto pensando di replicare a breve con un piatto della cucina piemontese che tutti conosciamo”