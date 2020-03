Rasero: “La Regione Piemonte verso ulteriori restrinzioni, soprattutto sulle tabaccherie e sulla spesa”

Reduce dalla videoconferenza con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco di Asti, Maurizio Rasero ha fatto il suo consueto punto quotidiano sull’emergenza coronavirus.

La videoconferenza è stata convocata dal governatore della Regione d’urgenza in considerazione dei numeri del Piemonte, per cui si sta andando “verso decisioni storiche con interventi nella tabaccherie per bloccare monitor legate a lotterie, sospensione di tutti i mercati (ad Asti sono già sospesi), limiti nel fare la spesa con una sola persona per famiglia con controlli da parte del supermercato dove prima di entrare si prevederà di misurare la febbre” ha dichiarato Rasero.

Per quanto riguarda la chiusura delle fabbriche non è competenza della Regione, ma del Governo; la volontà del presidente Cirio sarebbe quella di chiudere tutte le attività non indispensabili.