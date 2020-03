Rasero: “In Piemonte nessuno sará lasciato da solo”

11 nuovi contagi nelle ultime 24 ore sul nostro territorio. Un dato che fa ben sperare rispetto al rallentamento della curva, dal momento che negli ultimi giorni in contagi erano sempre superiori alle 20 unità. questo comunica il sindaco Maurizio Rasero nel consueto punto della situazione serale.

“Un motivo in più di speranza – ha affermato – che però non deve assolutamente distoglierci dalle misure che abbiamo intrapreso nelle ultime settimane. Se non vinceremo questa battaglia tutti i nostri sforzi saranno inutili”.

Rasero è tornato poi le misure che la Regione Piemonte intende attuare per rimettere in moto l’economia dopo questa enorme crisi: “in questo momento stiamo cercando di intervenire nelle situazioni più critiche – racconta – ma nessuno sarà lasciato solo e gli aiuti arriveranno tutti” ha concluso il sindaco citando la famosa favola della volpe e l’uva.

Un aiuto concreto potrebbe arrivare per il personale medico e sanitario che lavora ad Asti ma abita in provincia: “in questo momento stiamo cercando camere d’albergo o altre sistemazioni per far sì che queste persone non debbano percorrere lunghe distanze dopo turni di lavoro sfiancanti – conclude il sindaco – chi vuole contribuire con raccolte fondi si ricordi anche di queste necessità”.