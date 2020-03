Rasero: “Il Paradiso è sfamarci a vicenda: collaboriamo e restiamo uniti”

Una metafora semi-biblica per invitare, ancora una volta la cittadinanza a fare ognuno la propria parte e a usufruire di tutti i servizi che il Comune e le varie associazioni mettono in campo per aiutare le persone più colpite in questa emergenza, anziani in primis. Così il sindaco Maurizio Rasero nel consueto punto stampa serale in questi giorni di emergenza.

I numeri dei contagi dati dal sindaco sono questi: 62 ricoverati ad Asti (ma 7 pazienti sono arrivati ieri sera da Alessandria). Sul territorio ci sono 75 casi attivi (circa 5 casi in più rispetto ad ieri), con un controllo domiciliare attivo.

Un ultima questione è quella legata alla sanificazione delle strade: “Se ci fosse qualsiasi cosa utile da fare per il contrasto del Covid, l’avremmo già messa in campo. Oggi dopo quello dell’Arpa, è arrivato anche il parere dell’Istituto Superiore della Sanità a dirci che oltre che essere inutile, la sanificazione delle strade può anche risultare inquinante”.