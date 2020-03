Rasero: “Da domani al via le modalità per accedere agli aiuti di sostegno alimentare”

Punto stampa del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, legato all’emergenza economica.

“È stato convocato un tavolo per lo sviluppo con tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria e sindacali: anche ad Asti le banche potranno aderire ad un accordo quadro per la concessione di prestiti senza garanzie a chi risponda a certi requisiti”.

Il sindaco è poi tornato sull’aiuto di solidarietà alimentare demandato dal Governo ai Comuni. “Abbiamo deciso di usare i buoni pasto, come quelli che usano i nostri dipendenti comunali. Con i buoni pasto potranno essere acquistati generi alimentari, ma chiederemo al gestore anche di poter utilizzare il ticket anche per altri generi di prima necessità, come i pannolini. Esiste già un circuito molto radicato sul nostro territorio, però vogliamo estendere la possibilità di fare acquisti anche nei piccoli esercizi commerciali. Da domani ci saranno sul sito del comune le indicazioni per potersi convenzionare”.

Per poter accedere agli aiuti, si dovrà compilare un modulo di autocertificazione che dovrà sottostare ad una serie di requisiti. Sono allo studio forme di autocertificazione non solo cartacea e online, ma anche su WhatsApp ( inviando anche la foto di un documento).