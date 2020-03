Rasero: “Coltiviamo la speranza, prossimi giorni saranno decisivi”

Tenera e toccante anche questa sera la storiella che il sindaco ha raccontato ai propri concittadini all’interno del punto stampa per tracciare il quadro nell’epidemia di compiti 19 all’interno della nostra città.

“In una stanza buia ci sono tre candele spente e una accesa: le candele rappresentano la pace, la fede e l’amore. Entro un bambino e si dispera dell’oscurità: la quarta candela lo consola e gli dice che fin quando sarà accesa lei, la speranza, anche le altre potranno riaccendersi”.

E la speranza è il filo conduttore dell’l’intervento del primo cittadino ti ricorda come i prossimi giorni saranno quelli fondamentali per capire se il contagio nella nostra città si stabilizzerà o meno.

“Dobbiamo tenere duro con le misure restrittive – ricorda Rasero – e in questo momento dobbiamo immaginare ogni nostro concittadino come un potenziale infetto: solo mantenendo rigorose misure di distanziamento sociale potremmo bloccare il diffondersi dell’epidemia e non portare il virus all’interno delle nostre case e ai nostri cari”.

Il sindaco ha di nuovo riassunto alcune delle disposizioni già date nei giorni scorsi, scusandosi anche del tono troppo deciso e irruento che usato nelle scorse dirette: “Questo è il mio carattere – afferma – però potete capire che i miei discorsi non sono discorsi preparati ma parlo col cuore ad ognuno di voi”.

Rimangono fermi a 12 decessi da covi di 19 della nostra provincia, mentre i casi presi in carico dell’ospedale sono circa 121. In totale nella nostra provincia ci sono 215 casi positivi.