Rasero: “C’è ancora troppa leggerezza, si esce per futili motivi: bisogna restare a casa”

“Mi segnalo ancora troppi atteggiamenti sbagliati, c’è troppa leggerezza: gente che va dal tabaccaio per un gratta e vinci, in banca per l’estratto conto e questo non va bene, bisogna restare a casa” ha aperto così il suo consueto intervento quotidiano il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, dopo aver ricordato i numeri a livello nazionale appena comunicati dalla Protezione Civile, che purtroppo hanno visto l’Italia superare la Cina come numero di morti.

Il primo cittadino ha poi ribadito quanto emerso questa mattina nella riunione in prefettura (clicca QUI per l’articolo relativo) ed ha ricordato a tutti il servizio di spesa a domicilio organizzato grazie alla Pastorale Giovanile di Asti e alla disponibilità di oltre cento giovani (clicca QUI)

Un passaggio sulla questione tamponi, dove ha ribadito la linea della Regione Piemonte, Rasero ha spiegato che nella giornata di oggi sono continuate le opere di sanificazione, come lui stesso ha testimoniato con un video.

In conclusione gli auguri a tutti i papà, nel giorno della loro festa, e i ringraziamenti alla Polizia Municipale e a tutte le forze

dell’ordine.