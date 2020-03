Rasero: “Asti pronta ad una stretta ulteriore su movimenti e modalità spesa”

Consueto punto stampa del sindaco per tracciare il bilancio sulla diffusione del Covid 19 sul nostro territorio.

“Io non faccio leggi, mi limito a farli applicare – ha detto Maurizio Rasero rispondendo a chi chiede maggiori misure incisive per limitare il contagio – quello che posso fare io è consigliarvi alcuni comportamenti virtuosi; fosse stato per me io avrei chiuso tutto come a Wuhan. Fare le cose poco per volta personalmente credo non sia servito a limitare il contagio”.

Rasero cita quanto detto dal vicepresidente della Croce Rossa cinese che ha affermato come in Italia ci sia troppa gente in giro.

Si è svolta oggi una conferenza telematica tra il governatore della Regione e i vari sindaci piemontesi, che restringerà alcune situazioni in merito alle misure per il contenimento. Chiuderanno parchi e giardini pubblici, lo spostamento a piedi ed in bicicletta saranno giustificati solo per i motivi descritti nel decreto, per quanto riguarda l’attività fisica e motoria si potrà fare solo vicino al proprio domicilio. Sarà vietato sostare vicino ai distributori di bevande, mentre si chiederà di andare a fare la spesa solo ad un componente per famiglia.

Non manca anche il momento della favola serale, quest’anno presa da Esopo “la volpe ed il leone”: “dobbiamo prima conoscere il nostro nemico per poterne poi avere meno paura – ha detto il sindaco – in questo momento dobbiamo stare fermi e cercare di capire il nemico che abbiamo di fronte a noi”.

2 nuovi decessi nell’astigiano, per un totale di 7 vittime dall’inizio dell’epidemia. Tre sono i guariti, i ricoverati invece sono: 22 agli infettivi, 14 in rianimazione, 8 nel reparto sub intensivo, 35 al terzo piano in un reparto appositamente creato e 25 al secondo piano in un reparto appositamente creato. In totale all’ospedale di Asti ci sono in questo momento 104 persone, ovviamente non tutte astigiane.

Da Alessandria, infatti, solo oggi sono arrivate 19 persone per essere ricoverate ad Asti. 76 positivi sono invece in isolamento domiciliare.