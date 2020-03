Rasero: “Affrontiamo queste difficoltà come la farfalla nel bozzolo”

Consueto punto quotidiano del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, sulla situazione astigiane dell’emergenza coronavirus.

Il primo cittadino astigiano ha invitato tutti ad essere forti e ad affrontare questo momento difficile usando la metafora della farfalla nel bozzolo (vedi il video).

Per quanto riguarda la situazione delle tante realtà economiche che chiedono quali iniziative e provvedimenti verranno adottati per aiutarle, Rasero ha dichiarata che devono essere Governo e Regione a dare una mano.

Prima di aggiornare i dati sulla situazione astigiana, che oggi vede purtroppo tre nuovi decessi e un totale di 296 contagiati, ma anche cinque guariti, Rasero ha detto che dopo i quattro giorni fondamentali per far rallentare la curva di crescita, che si chiudevano con quello di oggi, i prossimi quattro saranno decisivi per cercare di vedere la luce, di andare dall’altra parte per cui è importante continuare con questi sacrifici.