Rasero: “Ad Asti 5 casi sospetti in più, anche diverse dimissioni. Parcheggi gratuiti fino al 25 marzo”

Alcune buone notizie e altre meno. Sono cinque i nuovi casi sospetti nella nostra provincia, che sono stati sottoposti al tempo e aspettano l’esito. Fortunatamente alcuni pazienti ricoverati all’ospedale cardinal Massaia sono stati dimessi, mentre purtroppo ad Asti dobbiamo contare il terzo decesso dopo i due di ieri.

E’ questa in sintesi la fotografia della situazione dell’epidemia di Covid – 19 nella nostra provincia, fatto del sindaco Maurizio Rasero nel consueto stampa delle ore 19. Una situazione che nell’astigiano per fortuna rimane sotto controllo e non presenta particolari criticità alle strutture sanitarie anche se lo stesso sindaco ha invitato i cittadini a non fare incetta di mascherine con il filtro perché altrimenti queste potrebbero mancare ai sanitari dell’ospedale e ai soccorritori del 118.

Alcuni importanti notizie invece riguardano la vita cittadina: fino al 25 marzo gli stalli blu saranno gratuiti, e non verranno effettuate le multe alle macchine parcheggiate nelle vie interessate dallo spazzamento notturno.

Un’ultima nota riguarda la disinfezione: ad oggi non sono pervenuti ad Asti indicazioni per una disinfezione totale delle strade: l’Asp invece sta conducendo azioni mirate su panchine, cestini o altre zone comuni che possono essere toccate da svariate persone.