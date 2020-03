Rapina in abitazione in danno di due anziani nell’astigiano: arrestati tre uomini

La Compagnia Carabinieri di Asti, ha arrestato, su ordinanza di custodia cautelare dell’Autorità Giudiziaria, tre persone gravemente indiziate di una rapina in abitazione commessa il 26 febbraio 2019.

I fermati, nelle prime ore della sera, si erano introdotti con volto travisato all’interno dell’abitazione, picchiando ed immobilizzando i due anziani presenti e facendosi consegnare tutto il denaro contante posseduto corrispondente a svariate migliaia di Euro.

L’indagine trae origine da un intervento effettuato a Grazzano Badoglio nelle prime ore dall’evento dai Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. di Asti a seguito di richiesta di intervento dei due astigiani, che denunciavano di essere stati aggrediti e rapinati da tre soggetti all’interno della loro abitazione.

A seguito di un’attività d’indagine di tipo tecnico e tradizionale, da parte dei Carabinieri veniva individuato il gruppo, gravemente indiziato, composto da due residenti ad Asti ed uno a Casale Monferrato tanto da convincere il Tribunale di Vercelli – Sezione GIP – ad emettere misura cautelare in carcere a carico dei 3 autori:

F. C. cl. 1988, residente ad Asti, già gravato da precedenti di polizia e penali per reati contro il patrimonio;

D. S. cl. 1987, residente ad Asti, già gravato da precedenti di polizia e penali per reati contro il patrimonio ed armi;

M. Q. cl. 1993, residente a Casale Monferrato (AL), incensurato.

Gli arrestati si trovano adesso detenuti presso le Case Circondariali di Vercelli ed Alessandria in attesa dell’interrogatorio di garanzia dinnanzi al Gip.