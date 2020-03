Ramsey-Dybala: la Juve vola nel recupero a porte chiuse

Nel recupero tanto discusso e atteso, rinviato per l’emergenza coronavirus, il derby d’Italia ha regalato alla Serie A forse il primo verdetto del campionato: Juventus sola al comando.



Sarri-Dybala: dalla panchina fanno la differenza

Il giorno dell’8 marzo, festa della donna e quindi anche della “vecchia signora” del calcio italiano, la Juventus guidata da Maurizio Sarri si è vestita elegante per accogliere i nobili e antichi rivali dell’Inter e dell’ex Antonio Conte per dar vita al derby d’Italia numero 200 in gare ufficiali. La Juventus ha vinto, convinto e festeggiato questo trionfo, ma senza pubblico, in un Allianz Stadium di Torino a porte chiuse dopo il decreto firmato da Conte nella notte fra il 7 e l’8, per porre delle misure in grado di bloccare l’epidemia del virus Covid-19. Tanti gli spunti relativi al match di domenica sera, il principale è che la Serie A ha sempre di più la sua favorita: la Juventus è infatti considerata dalle scommesse calcistiche di Betway al 9 marzo con quota a 1,44 come la più probabile vincitrice, ancor di più ora avendo messo l’Inter a distanza di ben due scontri diretti vinti. La vera forza della Juventus sembra essere la panchina e la partita con l’Inter conferma questa tesi, dove si sono viste non soltanto grande qualità, ma anche concentrazione e spirito di abnegazione. Non è la prima volta che il tecnico napoletano inserisce Dybala a partita in corso, dando una vera e propria sveglia a tutta la squadra: contro l’Inter “la joya”, in italiano il “gioiello”, è subentrato al 60 esimo a un Douglas Costa un po’ in ombra e il talento italo-argentino ci ha messo solo 9 minuti per chiudere la partita, completando un uno-due con Ramsey con una giocata da autentico fuoriclasse. Nelle 24 partite disputate fin qui da Dybala, il mancino è subentrato sette volte per un compagno ed è stato sostituito ben 11 volte: ciò dimostra quanto Sarri miri a tenere anche sempre il ragazzo “sulle spine” nonostante lo stesso tecnico abbia voluto fortemente trattenere a Torino insieme ad Higuain, preferendo i due argentini all’italiano Moises Kean, andato a giocare in Premier League all’Everton per 40 milioni.

La rivincita di Sarri e Dybala: Juve in corsa ancora per tutto

Prima in campionato, in corsa per la qualificazione ai quarti di Champions e in semifinale di Coppa Italia col Milan: questo il bilancio di Maurizio Sarri a marzo alla sua prima volta alla guida della Juventus. Non male per un tecnico che porta con sé un modo di giocare e di pensare innovativo nel mondo bianconero, scelto dalla società degli Agnelli prettamente per far divertire il pubblico, ma allo stesso tempo continuando a vincere come e (si spera) più del suo predecessore Allegri. Con professionalità e serietà, Sarri si è fatto scivolare addosso le migliaia di critiche che gli sono state rivolte per mesi e mesi, indirizzate al brutto gioco espresso dalla squadra sponsorizzata dalla Jeep , alla dipendenza dai goal di Cristiano Ronaldo e ancora al cattivo impiego di giocatori come Rabiot e Ramsey, ebbene l’ex allenatore di Napoli e Empoli ha risposto e lo sta tuttora facendo con i risultati. Stesso discorso per “la joya”: il gioiellino argentino con la gestione Allegri sembrava l’ombra del giocatore talentuoso ammirato a Palermo, ma Sarri lo aveva voluto fortemente trattenere a Torino, insieme con l’altro argentino Higuain, sicuro del fatto che i due avrebbero fatto bene. Al momento, Dybala conta 24 presenze in campionato, con sette goal e nove assist, mentre in Champions i goal sono tre, conditi da due assist in nove presenze; niente male per un calciatore che sembrava in profonda crisi tecnica e mentale solo pochi mesi fa.

Sarri e Dybala possono oggi essere presi ad esempio di una forza morale e di professionalità tipica dei grandi club: continuare a lavorare con umiltà e serietà paga sempre soprattutto se a farlo sono allenatori e calciatori capaci e pieni di talento. Molto spesso in Italia, ma non soltanto nel calcio, manca la pazienza che invece, in Inghilterra, ad esempio mettono a disposizione di tecnici giovani e promettenti, difatti Sarri era già stato criticato a novembre, dove aveva risposto con un filotto di diverse vittorie consecutive ed è successo nuovamente dopo la sconfitta di Lione, ma l’allenatore si è ripreso il campionato in mano, grazie ai suoi calciatori, che lo stimano e sanno essere importanti anche se chiamati in causa per pochi minuti: la forza della Juve sembra essere proprio la panchina.