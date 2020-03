Radiodiagnostica: nuovi orari a Nizza Monferrato

Al Presidio territoriale di Nizza Monferrato le prestazioni radiologiche ed ecografiche verranno garantite in forma ridotta a partire dal mese di aprile: in particolare il servizio resterà attivo nei giorni di martedì e venerdì, dalle 08.00 alle 15.30.

Per il corrente mese di marzo, invece, le aperture garantite saranno quelle di venerdì 27 e lunedì 30, sempre in orario 08.00 – 15.30.

Il servizio, prima attivo dal lunedì al venerdì, viene ridotto in conseguenze delle necessarie procedure straordinarie che l’Asl AT sta attuando nella gestione dell’emergenza CoVID-19.

Eventuali richieste di prestazione con livello di priorità urgente (classe U), potranno essere garantite nei tempi di legge con prenotazione e programmazione presso la Radiologia Centrale

di Asti.