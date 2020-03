Raccolti più di 20mila euro da Cubo e Orned per l’Ospedale di Asti

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento di Cubo Events e Orned Relations sulla raccolta fondi avviata il 10 marzo scorso. Si può ancora donare ma, nel mentre, i giovani promotori intendono ringraziare i tanti sostenitori e invitare a continuare a donare.

21.130€ questa è la cifra raccolta in meno di dieci giorni per l’Ospedale di Asti.

Il risultato è frutto di un lavoro di squadra, una squadra composta da Cubo Events e Orned Relations impegnati singolarmente sul territorio astigiano per organizzare eventi e serate rivolte a un pubblico giovane e questa volta uniti per portare un messaggio di speranza e un concreto aiuto in questo difficile momento.

Ma la cifra raccolta è soprattutto merito delle donazioni di oltre 150 privati e quelle di numerose aziende, tra queste quella del Mollificio Astigiano, del Panificio e Grissinificio Bo, della farmacia Sacco di Canelli e delle farmacie di Corso Savona e Piazza Catena ad Asti, di GoodLook, dell’associazione Lenza Astigiana e della Proloco dei Gonella di Antignano siamo riusciti a raccogliere per il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Asti.

Quando il 9 marzo ci siamo trovati per capire come strutturare una raccolta fondi sicura per noi e per chi donava ci son venuti in mente due nomi di due persone che ci avrebbero aiutato in questa raccolta, quello della Consigliera di Parità Chiara Cerrato e di Claudia Solaro di ATnews, sono loro ad averci aiutato a creare una prima rete di promotori dell’iniziativa. Ecco allora la pronta risposta positiva de Il Dono del Volo, che ci ha garantito e ci garantisce la trasparenza e la correttezza dell’attività contabile e amministrativa e di FormInlife, che è il nostro contatto diretto con l’unità di crisi dell’Ospedale e che ci assicura la professionalità delle scelte.

Marco Pappalardo, infermiere del 118 specializzato in urgenza, emergenza e terapia intensiva, fondatore e presidente di FormInlife ci ha detto: “In questo momento ci servono con urgenza i Dispositivi di Protezione Individuali, per proteggere i professionisti sanitari impegnati e che attualmente stanno scarseggiando”.

E’ possibile continuare a donare attraverso la campagna online a questo indirizzo: https://gf.me/u/xqgu36 o tramite bonifico bancario all’Organizzazione di Volontariato “Il Dono del Volo” – IBAN IT45 I060 8510 3000 0000 0035 686 – causale del bonifico: “Asti per Cardinal Massaia”.

Cubo Events e Orned Relations