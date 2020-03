Quarantena per chi arriva dal Nord in Puglia, l’appello di una tarantina-astigiana: “Non partite!”

L’ultimo DPCM ha scatenato la fuga verso il Sud da parte di tante persone, tant’è che arrivano le prime decisioni da altre Regioni. Come quella della Puglia, dove il Governatore Michele Emiliano ha disposto un’ordinanza. Come riportano i colleghi di Altamuralive.it: “Se volete evitare queste conseguenze, se siete in Lombardia o nelle altre province indicate, non tornate adesso in Puglia e se siete già in viaggio ritornate indietro” – raccomanda Emiliano.

Di seguito un breve stralcio di ordinanza con gli obblighi prescritti: “Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, hanno l’obbligo:

– di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;

– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione”.

Proprio nelle stesse ore, una nostra lettrice, Leonilda Rubino, ci ha scritto inviando le sue riflessioni da pugliese che abita ad Asti e della sua scelta di restare in città: “Sono nata e vissuta a Marina di Ginosa, in provincia di Taranto, mio padre, giorni a dietro mi ha detto: “Ilde venitevene giù in macchina”. Bene, io so perfettamente che la Puglia non sarebbe in grado di affrontare una emergenza simile e per amore della mia famiglia sono rimasta qui ad Asti con mio marito e mio figlio: ho ragionato con la testa, staremo attenti ma supereremo anche questa. Aggiungo “Non partite!” so che gli affetti di famiglia sono molti importanti ma viene prima la salute, io non voglio che i miei stiano male! Un abbraccio a tutta la Puglia da una tarantina fuori sede.”