Provincia di Asti, per l’8 marzo l’iniziativa di riprendere lavori per la Parità non solo di genere

In occasione della ricorrenza dell’ otto marzo, festa della donna, il Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco e la Consigliera Delegata alle Pari Opportunità Francesca Ragusa, hanno promosso l’iniziativa di riprendere i lavori, sospesi da lungo tempo per le varie vicissitudini amministrative che hanno investito negli ultimi anni le Province, di importanti organismi legati alle Parità non solo di genere.

Nei giorni scorsi, è stato emanato un Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti.

Le finalità della Commissione sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell’educazione, nella formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e la rimozione degli ostacoli che impediscono il perseguimento delle stesse finalità.

Le candidature devono essere proposte da enti locali, da associazioni culturali, ricreative, ambientali e da associazioni e movimenti femminili presenti e operanti nella provincia, dalle organizzazioni politiche, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni imprenditoriali e cooperative, dall’Università, dalle istituzioni scolastiche, dall’ ASL, dagli albi professionali, da enti culturali e da singole persone.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 31/03/2020.

Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito della Provincia di Asti – Albo Pretorio www.provincia.asti.it

Nella foto: Francesca Ragusa – Vicepresidente della Provincia con delega alle Pari Opportunita