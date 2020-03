Problemi di connessione alla rete mobile di TIM

La rete mobile di Tim dalla giornata di ieri e nel corso della mattinata sta dando problemi a molti utenti in tutta Italia, con segnalazioni sul sito Down Detector soprattutto dal Nord e Centro della penisola.

In particolare, alcuni hanno difficoltà a connettersi alla linea internet del proprio smartphone, altri invece hanno evidenziato problemi nell’utilizzare alcuni tipi di servizi, come TIM Music. Qualche utente segnala anche problemi alla connessione internet fissa.

Dal pomeriggio di ieri, TIM ha postato su Twitter diversi messaggi per garantire assistenza su rete mobile e fisso: “I nostri operatori del Twitter Team sono a completa disposizione” per tutti i clienti che necessitano di assistenza o informazioni su #TIMmobile”. Se dunque avete avuto o avete ancora problemi di connessione, non è il vostro smartphone, ma un problema comune!