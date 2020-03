Primi casi di positività al coronavirus a Tonco, il Comune rinnova ai cittadini l’invito a rimanere a casa

Anche nel Comune di Tonco si sono riscontrati casi di positività al Covid19.

Lo annuncia il Comune sul proprio sito internet dove rassicura che sono state seguite le disposizioni dell’Asl e dove si invita la popolazione a mettere in atto le misure igienico sanitarie e si rimarca l’importanza di rimanere a casa.

Ecco il testo della comunicazione del Comune di Tonco

Purtroppo, anche tra i nostri cittadini sono stati riscontrati casi di positività al coronavirus, le suddette persone si trovano attualmente in quarantena così come disposto dall’ASL.

La Regione Piemonte ci ha comunicato che non abbiamo ancora raggiunto il picco dei contagi; i giorni che verranno saranno certamente i più critici per la lotta alla pandemia.

Occorre che ciascuno di noi responsabilmente metta in atto tutte le misure igienico sanitarie fornite dal Ministro della Salute a tutela di tutti.

Ma soprattutto si rimarca l’importanza di RIMANERE PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE perché solo così possiamo contenere l’espandersi del contagio.