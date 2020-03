Prime denunce in provincia di Cuneo per la violazione alla limitazione degli spostamenti dei cittadini

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 “Coronavirus”, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cuneo, congiuntamente alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, hanno predisposto specifici servizi per il controllo del rispetto delle limitazioni agli spostamenti imposto in tutta Italia dal Governo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 9 marzo.

Nei primi due giorni dall’entrata in vigore del Decreto i militari impegnati nelle verifiche in tutta la provincia hanno denunciato per l’inottemperanza dell’art. 1 del DPCM del 9.03.2020, 19 persone che all’atto del controllo sono state trovate in comuni diversi da quello di residenza, senza fornire un giustificato motivo sul loro spostamento. Tutti sono stati pertanto deferiti per “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” (art. 650 C.P.),

I controlli continueranno costantemente. Da parte delle forze dell’ordine si ribadisce l’invito le persone a muoversi soltanto in presenza di valide motivazioni.