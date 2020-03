Poltrone massaggianti, utilizzo e benefici

Sono prodotti sempre più utilizzati nell’ambito di quel concetto noto come benessere a domicilio; le poltrone massaggianti sono utili per ottenere un relax e benessere giornaliero anche presso il proprio domicilio. Grazie alle poltrone massaggianti è possibile combinare in modo efficace la comodità di una poltrona tradizionale con il benessere che deriva da un massaggio: e se il prodotto in questione è di qualità, i benefici si avvertono nell’immediato.

Le moderne tecnologie consentono di avere tutto questo a casa propria senza il bisogno di doversi rivolgere ad un massaggiatore; ovviamente non tutte le poltrone massaggianti sono uguali ed hanno i medesimi benefici. Dipende dal modello che si va a scegliere. Vediamo nel dettaglio come scegliere una poltrona massaggiante.

Benefici delle poltrone massaggianti

Partiamo da un elemento concreto: quali sono i vantaggi di una poltrona massaggiante? Si parla in generale dei benefici che si possono avere con un massaggio ordinario, quindi un toccasana per chi soffra di dolori alla schiena, alla cervicale o in altre aree del corpo.

Altro aspetto da non sottovalutare, i massaggi come noto fanno bene non soltanto al corpo ma anche alla mente: questo perché riescono a garantire elevati livelli di relax andando a scaricare lo stress e contribuendo a migliorare l’umore. Ma un massaggio eseguito con una poltrona apposita può essere utile anche per migliorare la circolazione sanguigna, con tutti i benefici a ciò legati.

Come scegliere una poltrona massaggiante

Quali sono gli aspetti da valutare per acquistare una poltrona massaggiante? Si deve iniziare dal modello che si vuole avere tenendo a mente che le poltrone massaggianti sono diverse dai cosiddetti sedili semplici: questi ultimi hanno un singolo schienale che vibra mentre le poltrone sono complete. In questo modo possono estendere il massaggio a tutte le aree del corpo, arrivando a trattare zone della cervicale, della schiena e delle gambe; i modelli più evoluti arrivano anche a braccia e piedi.

Ovviamente i modelli più professionali e completi sono anche quelli di dimensioni maggiori, altro elemento da tenere in considerazione al momento dell’acquisto visto lo spazio che sarà necessario avere a disposizione in casa.

Altro elemento da valutare è quello legato alla tipologia di massaggio che si può avere: le poltrone possono offrire trattamenti shiatsu, a scorrimento, a zona ovvero con la pressione di un singolo punto. Tanti elementi che rendono ampia la scelta e complesso indicare una fascia di prezzo, visto che le poltrone massaggianti sono disponibili in tantissime fasce di costi.