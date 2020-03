Pillole di informazione con Hastafisio: proseguono le dirette con gli esperti. Oggi torna la psicologa

Anche se il centro di Via Sanguanini è chiuso in ottemperanza del DPCM dell’8 marzo scorso, Hastafisio prosegue le sue attività, sia con le consulenze del proprio staff, per proseguire, almeno in parte, a casa i percorsi personalizzati, sia con le dirette quotidiane su Instagram, alle 17, sul profilo @Hastafisio.

L’obiettivo di Hastafisio è quello di veicolare messaggi ed informazioni serie e precise, in questo mondo in cui è difficile capire a chi e cosa credere, obiettivo serio e preciso, condiviso pienamente e quotidianamente anche dalla redazione di ATnews. Per fare questo, nelle dirette condotte da Paolo Spicuglia, sono stati presenti ospiti illustri di elevata caratura scientifica, atleti professionisti, scrittori, anche artisti che stanno allietando i followers con i loro interventi.

In questi giorni vi abbiamo proposto alcuni approfondimenti su alcuni dei loro interventi, ora facciamo un riepilogo in attesa dei nuovi appuntamenti, come quello di oggi, lunedì 30 marzo, alle 17, quando in diretta ci sarà di nuovo la psicologa Roberta Giommi, con consigli per aiutarci ad affrontare i giorni di restrizioni che ci aspettano ancora, anche in vista del loro prolungamento.

Nel salotto virtuale di “Hastafisio”, all’ora del tè, sono passati Adriano Di Paco, medico specialista nelle malattie respiratorie, Roberto Manzoni, responsabile della preparazione atletica della Nazionale di Sci Alpino, Edoardo Chimenti, fisioterapista e osteopata della Nazionale Olimpica Cinese.

E poi ancora Andrea Foglia, anche lui fisioterapista e docente universitario, con cui si è parlato di fake news.

Si è parlato poi di alimentazione per questo periodo, in cui bisogna fare i conti con l’emotività e la sedentarietà, con i preziosi consigli di Roberto Cannataro.

Anche Giovanni Storti ha mandato un saluto speciale ad Hastafisio e ai suoi followers, per portare il buon umore in questo periodo così difficile.

E poi si è parlato di finanza e degli attuali scenari economici con Guido Maria Brera, esperto di finanza e scrittore, che ha illustrato il suo punto di vista e le strategie che, secondo lui, potrebbero servire per una ripresa, in questo che è un momento unico nella storia della finanza e dell’economia mondiale.

Appuntamenti anche con il mondo dello sport, con campioni del recente passato, come Giorgio Rocca, alla strepitosa Federica Brignone, prima italiana a vincere la Coppa del Mondo Generale di Sci Alpino, nella stagione appena conclusa, che ha rapito tutti con la sua naturalezza ed il suo contagioso entusiasmo.

E poi ancora, approfondimenti con il giornalista e scrittore Matteo Spicuglia, con Lorenzo Becattini, esperto di marketing e comunicazione social, nonchè di meme che tanto impazzano. Sono stati ospiti anche Alessio Biglia, tecnico cardioperfusionista impegnato nella Terapia Intensiva all’ospedale di Pavia e lo Studio Cetera, consulenti del lavoro di Asti, e la neuroscienziata Carolina Visco, ospite nella puntata di ieri, domenica 29 marzo.

Nel frattempo, la segreteria di Hastafisio è aperta, dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, pronta a rispondere a domande di carattere generale e per poter raggiungere lo staff, al numero 0141.594455.