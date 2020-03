Pillole di bellezza: il racconto nascosto dalle rovine di un’antica dimora in Monferrato

Cosa si nasconde dietro le rovine di un’antica dimora? Marilena Gaffoglio, guida turistica e titolare di Bed&Tour, struttura ricettiva di Castelnuovo Belbo, ci porta indietro nel tempo con i suoi racconti, per continuare il nostro viaggio virtuale tra le bellezze del Monferrato.

Dietro una collina tra le vigne inaspettatamente si scorge una antica dimora purtroppo in abbandono; fu costruita nel 1400 da frati benedettini che ne fecero un convento, con chiostro, chiesa, campanile e la peschiera per la raccolta delle acque per orto e frutteto. I monaci avevano una intensa attività di studio nella biblioteca e possedevano ricchi arredi che purtroppo vennero poi saccheggiati, così come distrutto in buona parte l’edificio, oggi in rovina sebbene dichiarato dalla Sovrintendenza “bene particolarmente interessante”.

È il Convento di Santa Maria di Gesù a pochissimi km da Castelnuovo Belbo. Il suo fascino e la sua posizione nascosta su belvedere spettacolare mi hanno conquistata ma nuovamente mi chiedo come possano certe opere d’arte a cielo aperto finire in rovina…