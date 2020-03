Perchè l’8 Marzo è la festa della Donna e perchè la Mimosa è il fiore simbolo?

Molti conoscono la triste storia per cui si è deciso che l’8 marzo diventasse la Festa della donna. Nel 1908, proprio l’8 marzo, 129 operaie di un’industria di New York rimasero uccise in un incendio, mentre protestavano per le condizioni di lavoro indegne a cui erano sottoposte. Da allora,l’8 marzo è diventata la giornata ufficiale dedicata alle donne.

Ma perché, tra i tanti fiori, proprio la mimosa è stata scelta per questa giornata?

Sono state le italiane a scegliere la mimosa come “pianta delle donne”. Nel 1946, l’U.D.I. (Unione Donne Italiane) cercava un fiore che potesse celebrare la prima Festa della donna del dopoguerra. Scelse la mimosa come fiore perfetto per simboleggiare la festa della donna: è infatti un fiore che cresce spontaneamente, è economico ed è facile avere un rametto piccolo da appuntare alla camicetta o alla giacca.

I suoi rami sbocciano a fine inverno e con il loro colore giallo paglierino smorzano il grigiore dell’inverno per portare l’allegria della primavera.

Secondo gli Indiani d’America i fiori della mimosa significano forza e femminilità, non è quindi un caso che sia stato eletto fiore simbolo della festa della donna.