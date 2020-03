“Per la sanificazione delle strade a Castelnuovo Belbo utilizzato un detergente non pericoloso”

Nella giornata di oggi l’Arpa Piemonte ha inviato un comunicato ai direttori dei dipartimenti territoriali, in cui veniva spiegato che la disinfezione delle strade con ipoclorito non era ritenuta un’operazione efficace alla lotta al COVID-19 e che poteva essere dannosa per l’ambiente (clicca QUI per l’articolo completo).

Sulla questione è intervenuto il sindaco di Castelnuovo Belbo, Aldo Allineri: “Come sapete noi abbiamo fatto la sanificazione delle strade a Castelnuovo Belbo (clicca QUI). L’amministrazione comunale di Castelnuovo Belbo per la sanificazione del paese aveva previsto i punti di maggior aggregazione data la necessità di bisogni primari quindi strade vicino alla farmacia, alimentari, banca, posta casetta dell’acqua. E’ stato utilizzato un detergente non pericoloso, non tossico, non corrosivo e che non irrita la pelle, ottimo germicida, funghicida, battericida.

Colgo l’occasione di ringraziare i volontari della protezione civile di Castelnuovo Belbo che hanno collaborato.”