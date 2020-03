Per la Festa della Donna (e non solo) un buon caffè senza paura

Anche se la situazione attuale ha sconvolto la quotidianità, con le dovute precauzioni la vita deve continuare, senza farsi prendere dal panico. Perché dunque rinunciare ad un buon caffè?

Alla Caffetteria Al Conte Verde, Paola Bertone ed il suo staff ha allestito un “angolino del caffè“, dove lo si può comodamente sorseggiare al di fuori del locale. Il bar di via Conte Verde 80 è aperto tutti i giorni dalle 6 alle 20 e se non ve la sentite di uscire ma volete gustare le sue deliziose specialità, ecco la consegna a domicilio, con le “caffettierine” pronte a venire a portare il caffè a casa, per mantenere le abitudini e sollevare il morale, nel rispetto delle norme igienico sanitarie a tutela della salute di tutti.

#Fareattenzionesì, #fareallarmismono è il loro motto e a suon di ottimismo arriva anche l’apertura mattutina di domenica 8 marzo, dalle 7 alle 12.30, per celebrare insieme la giornata dedicate alle donne, per gustare anche le golose paperelle di cioccolato Venchi Made in Italy al latte o fondente.

Per info

Caffetteria Al Conte Verde

Via Conte Verde 80

14100 Asti

Tel: 3470794878