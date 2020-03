Penta è il banking online perfetto per la tua startup

Nell’articolo che segue intendiamo parlare di internet banking e delle sue infinite possibilità. Penta – società di fintech e digital banking – è sicuramente tra queste e nelle righe che seguono proveremo a spiegarti il perché.

Se ancora non ti fosse noto il nome, Penta è una società fintech nata in Germania – per la precisione a Berlino – nel 2018. Grazie alle partnership ottenute nel tempo, tuttavia, essa è riuscita ad emergere anche in altre città europee, come ad esempio in Italia.

Tra le collaborazioni più note dell’azienda – della quale vi invitiamo a visitare il sito internet https://getpenta.com/it/conto-corrente-startup/ – troviamo quella con Credimi, SumUp e Debitoor.

Dando vita al proprio progetto anche in Italia però Penta è riuscita ad allargare i confini del digital banking e anche quello delle attività imprenditoriali che ad essa hanno scelto di affidarsi.

Per capire fino in fondo l’offerta e i vantaggi di questa società di fintech bisogna però fare riferimento a tutte le possibilità aperte dal digital banking.

Proviamo a fare un po’ di chiarezza sull’argomento.

Digital Banking: che cos’è e perché ci è utile?

Anche se l’espressione digital banking non ti è al momento familiare, è quasi certo che tu ci abbia avuto a che fare ogni giorno negli ultimi anni.

Possiamo infatti definire il fenomeno dell’internet banking come relativamente nuovo, poiché esploso con numeri davvero significativi solo intorno al 2018.

Volendo dare ad esso una giusta definizione è giusto dire che si possono tranquillamente attribuire all’espressione digital banking tutti quei servizi bancari digitalizzati e quindi forniti attraverso le nuove tecnologie. Sempre più spesso infatti vediamo gli istituti bancari servirsi delle tecnologie di informazione e comunicazione, mettendo a disposizione della clientela una tipologia di servizio efficiente e facilmente accessibile. Ci basta pensare alle transazioni effettuate in mobilità – e quindi attraverso smartphone e tablet – per afferrare il grado di utilità dell’internet banking, divenuta ormai una realtà consolidata di cui sarebbe impossibile fare a meno.

In questo sterminato panorama di nuove possibilità si colloca anche Penta, che come abbiamo detto è una società che si occupa di agevolare la gestione finanziaria di medie e piccole imprese.

Penta altro non è che una piattaforma digitale di grande utilità. Quali sono però i servizi a cui è possibile avere libero accesso una volta richiesto l’abbonamento del piano?

Scopriamolo.

Penta: quali sono i servizi?

Penta riesce a fornire ai suoi clienti tantissimi servizi soprattutto per le sue tante partnership. Grazie a Credimi ad esempio essa permette alla sua clientela di richiedere prestiti a lungo termine e condizioni notevolmente vantaggiose. La società consente, inoltre, di aprire un conto corrente online in pochi e rapidissimi vantaggi.

Il digital banking è da considerare un’occasione anche per il monitoraggio delle finanze: il sistema offerto dalla piattaforma permette di tenere tutto sotto controllo e di smagrire considerevolmente tutte quelle operazioni che in genere richiedono molto tempo.

I servizi di Penta vengono destinati principalmente a PMI e start up. E proprio a queste ultime vengono riservati vantaggi interessanti. Vediamo perché.

Perché Penta è un soluzione perfetta per le start up

Alle azienda nate da poco Penta riserva un’offerta personalizzata, che permette di agevolare le finanze e la crescita seguendo i modelli e l’esempio dei business incubator. Il business incubator è un sistema designato per garantire alle start up una crescita progressiva e mirata.

Inoltre, il conto corrente Penta destinato alle start up riserva ai giovani imprenditori la possibilità di accedere a diversi benefit e quella di poter richiedere carte aziendali.

Da non sottovalutare l’occasione di gestire con estrema rapidità i pagamenti e quella di monitorare con costanza e facilità le finanze dell’impresa.

Penta si dimostra una soluzione di grande qualità per le start up anche per la creazione veloce del conto corrente, che tra le altre cose viene attivato circa 48 ore dopo la richiesta di attivazione.

Infine, la piattaforma digitale di fintech riesce a migliorare anche la contabilità delle imprese appena nate: tra i vantaggi a tuo favore c’è la possibilità di scattare una foto allo scontrino e di allegarlo alla transazione, così come quello di richiedere l’accesso anche per il commercialista che segue le attività contabili.