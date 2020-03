Parte ad Isola d’Asti il servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci

Anche a Isola d’Asti parte il servizio di spesa a domicilio rivolto agli anziani e a chi non ha la possibilità di muoversi da casa.

Il servizio partirà martedì, la spesa sarà consegnata due volte a settimana, il martedì e il venerdì, tra le 15 e le 18. Per ordinare la spesa, bisogna contattare il numero 0141.958134 entro le 11.

La consegna sarà effettuata da un volontario ben identificato di Isola d’Asti che verrà indicato dal Comune a chi utilizza il servizio prima che la spesa venga consegnata al fine di tutelare gli anziani da malintenzionati che possano approfittare del momento. Quindi, prima di aprire la porta, bisogna fare attenzione che a consegnare la spesa ci sia la persona indicata dal Comune!

L’iniziativa vede coinvolti il Comune di Isola, la CRI, la Protezione Civile, l’Avis di Isola d’Asti e il Gigante. Il servizio è gratuito, si pagherà solo la spesa ma non la consegna.

Si possono ordinare tutti i prodotti non conservati in frigo e in freezer e la verdura fresca, ma non prodotti che si possono deteriorare come, ad esempio, la carne. E’ attivo anche il servizio di consegna di farmaci urgenti. Per info: 0141.958134