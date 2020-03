Paolo Lanfranco: “Limitiamo gli spostamenti non necessari e rispettiamo le disposizioni con grande rigore”

Dopo la firma nella notte del decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevedeva restrizioni per la nostra provincia, oltre ad altre quattro del Piemonte, da questa mattina le autorità provinciali di Asti sono al lavoro per poter dare le giuste indicazioni ai propri cittadini.

Il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, dopo le prime due riunioni in Prefettura e in attesa di una nuova videoconferenza con i sindaci, ha inviato un messaggio ai cittadini tramite il proprio profilo facebook: “Il messaggio dev’essere chiaro: limitare ogni spostamento non necessario e ogni relazione sociale che si possa evitare. Ogni cittadino ha la responsabilità, il dovere morale di attenersi a questo, con serenità ma anche con grande rigore! Tutti i servizi fondamentali e gli approvvigionamenti saranno garantiti!”.

Al messaggio è anche seguito il video (vedi sotto) in cui conferma che Asti non è una zona rossa, ma che le restrizioni sono necessarie così come è fondamentale rispettarle per poter uscire tutti insieme da questo periodo.